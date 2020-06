गोहत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार में होगी 10 साल की सजा, टीवी के राम Arun Govil बोले- UP कैबिनेट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) गोवंशीय पशुओं की रक्षा करने के लिए और गोकशी की घटनाओं को रोकने (cow slaughtering prevention act) के लिए सख्ती करने जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या कानून को और ज्यादा प्रभावी बना दिया है। इसके तहत गोकशी (Punishment For Cow Slaughter) करने पर अब दस साल की सजा होगी। वहीं गोवंश को नुकसान पहुंचाने पर पहले सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें एक साल से सात साल तक की सजा होगी। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश-2020 लाएगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का टीवी के राम यानि अरुण गोविल (Arun Govil) ने समर्थन किया है।

रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने ट्वीट (Arun Govil Tweet) करते हुए लिखा, 'UP केबिनेट का बड़ा फैसला। गौहत्या पर होगी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना।' वह आगे लिखते हैं, "उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को गोहत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने के प्रावधान वाले ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी।" अरुण गोविल के इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

UP केबिनेट का बड़ा फैसला। गौहत्या पर होगी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना।



The Uttar Pradesh Cabinet on Tuesday approved an ordinance penalising on cow slaughter with imprisonment up to 10 years and fine up to ₹5 lakhs.