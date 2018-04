कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे का नया शो 'धन धना धन' कल टेलीकास्ट हो गया। शो को दर्शकों का मिला जुला रिस्पांस मिला। शो में सुनील ने क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का लगाया। शो से जुड़ी बातचीत में सुनील पहले ही कह चुके हैं कि, 'शो में मैं प्रोफेसर LBW का किरदार निभा रहा हूं। यह नया शो है जिसमें कॉमेडी और क्रिकेट का तड़का है। हमारी कोशिश है कि हम क्रिकेट की जानकारी देते हुए दर्शकों को हसाएं। यह दर्शकों के लिए भी एक नया एक्सपिरियंस होगा। '

'शो के किरदार'

शो में सुनील ग्रोवर नकली अमिताभ बच्चन के किरदार में दिखे। साथ ही वह शो में प्रोफेसर LBW यानी लौंडा भटिंडे वाला बन कर दर्शकों के सामने आए। शिल्पा शिंदे भी इस दौरान नकली बिग बी के साथ फ्लर्ट करती नजर आईं।उनके साथ सुगंधा मिश्रा लता मंगेश्कर बन कर आईं। वहीं इस वेब शो में अली असगर भी नजर आए जो ठाकुर के किरदार में दिखाई दिए। यह एक वेब शो है जो शाम 7.30 बजे टेलीकास्ट होता है।

Here's the team that will change the way cricket is viewed. Stay tuned for updates on Jio Dhan Dhana Dhan Live. #JioDDDLive #JioCricket pic.twitter.com/eAymK15NFj