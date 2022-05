दाढ़ी-मूंछ पर कमेंट करना भारती सिंह को पड़ा भारी, कॉमेडियन ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

कॉमेडियन भारती सिंह आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। ये टीवी का बड़ा नाम हैं। एक पुराने वीडियो के चलते इन दिनों ये सुर्खियों में बनी हुई हैं। वह दाढ़ी मूंछ पर बात करती नजर आ रही हैं, लेकिन उनका यह बयान लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, वहीं खबर है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पुलिस केस करने का भी फैसला कर लिया है।

लोगों ने भारती के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें मर्यादा में रहने की बात कह दी। वह अब ट्विटर पर जमकर ट्रोल हो रही हैं।



वायरल हुए वीडियो में भारती सिंह कहती हैं, "मूंछ क्यों नहीं चाहिए? दाढ़ी मूंछ के बड़े फायदे होते हैं, दूध पीयो और दाढ़ी मुंह में डालो सवैयों का टेस्ट आता है। मेरी काफी दोस्तों की शादी हुई है न, जिनकी इतनी इतनी दाढ़ी है। सारा दिन दाढ़ी से जुएं निकालती रहती हैं।"

bharti singh apologies after she gets troll on her statement