Big Boss 14 के लिए सिद्धार्थ शुक्ला ने शूट किया प्रोमो, तस्वीरें हुईं सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर दर्शकों में हमेशा से क्रेज रहा है। यह शो कई लोगों का फेवरिट है। इस शो के लिए हर साल दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिग बॉस टीआरपी की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहता है। वहीं अब जल्द ही 'बिग बॉस 14' शुरू होने वाला है। इस सीजन के लिए भी ऑडियंस काफी एक्साइटिड है। आए दिन शो से जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आती रहती है।

वहीं, बिग बॉस 14 की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रहे हैं। वायरल तस्वीर में सिद्धार्थ शुक्ला ब्लैक पैंट शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। जिसमें सिद्धार्थ काफी हैंडसम लग रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की इस तस्वीर को टीम सिद्धार्थ शुक्ला के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

More pictures of Sidharth from shooting yesterday evening in Film City #SidharthShukla #SidsEndeavours



Link: https://t.co/N1TfoDWn6B pic.twitter.com/RYvidsGlff