बिग बॉस के मेकर्स की चैट हुई लीक! क्या सिद्धार्थ को बचाकर आसिम को बदनान करने की है कोशिश?

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में कुछ दिनों बाद ये तय हो जाएगा कि इस शो का विजेता कौन है लेकिन उससे पहले ही एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। शो में एक बार फिर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का पक्ष लेने की खबर ने हलचल मचा दी है। पहले भी कई बार ऐसा बोला जा चुका है कि सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश की जाती रही है। सोशल मीडिया (Social Media) पर जो चैट सामने आई है उससे ये साफ हो रहा है कि आसिम (Asim Riaz) की इमेज को जानकर दर्शकों के सामने बेकार दिखाने की कोशिश की गई। आसिम के फैंस मेकर्स का पूर-जोर विरोध कर रहे हैं।

दरअसल, हर बार की तरह इस बार कॉलर ऑफ द वीक हुआ जिसमें सलमान खान घर के किसी एक सदस्य से फोन करने वाले की बात कराते हैं। सुत्रों के मुताबिक, जिस कॉलर ने फोन किया था वो सिद्धार्थ (Sidharth Shukla) से बात करना चाहता था लेकिन उसकी बात सिद्धार्थ से ना कराकर आसिम (Asim Riaz) से कराई गई। इसके पीछे की वजह ये है कि कॉलर सिद्धार्थ से शहनाज़ गिल को लेकर सवाल करना चाहता था लेकिन मेकर्स को ये बात पसंद नहीं आई इसलिए उन्होंने इसे आसिम पर डाल दिया। कॉलर के भाई ने बताया है कि मेकर्स नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ से वो शहनाज को लेकर सवाल करें। शो के मेकर्स की ये चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

🔴 #BB13 EXPOSED



Caller of the week is a Shehnaz fan who wanted to ask a question to Shukkla but the makers forced her to ask the same question to #AsimRiaz since it was a negative question. #ColorsTV bias towards Shukkla exposed! Such a shame.@BollySpy @Spotboye @toitv pic.twitter.com/AKxqR6iQ44