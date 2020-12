Bigg Boss 14: कविता कौशिक के बाद जैस्मिन भसीन की हुई शो से विदाई, लोग बिग बॉस को कर रहे हैं ट्रोल

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में फिनाले वीक चल रहा है। ऐसे में शो के मेकर्स एक के बाद एक झटके देते जा रहे हैं। दर्शक भी ये देखकर हैरान हो रहे हैं। वाइल्ड कार्ड से घर में एंट्री करने वाले मजबूत दावेदार अली गोनी (Aly Goni) के बाहर होने के बाद कविता कौशिक (Kavita Kaushik) की भी घर से विदाई हो चुकी है। अब खबर है कि जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) भी घर से बेघर हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अली और कविता के एविक्शन के बाद जैस्मिन भी घर से बेघर हो गई हैं। जाहिर है कि घर से अभी किसी एक कंटेस्टेंट को और बाहर किया जाएगा।

Reason of how and Why #JasminBhasin is out of the house Is still unknown



Will let u know once we get any update regarding it