Bigg Boss 14: अली गोनी ने खोया अपना आपा, गुस्से में तोड़ने लगे बिग बॉस के घर के शीशे.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में वाइल्ड कार्ड से एंट्री करने वाले अली गोनी (Aly Goni) को अभी क्वारेन्टीन में अलग रखा गया है। वो घर के एक अलग हिस्से से ही काफी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों को अली का एटिट्यूड भी पसंद आ रहा है। लेकिन हाल ही में अली गोनी शो के अंदर अपना आपा खो बैठे और बिग बॉस के घर में तोड़फोड़ करने लगे। शो के सामने आए प्रोमो (Promo video) में अली बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो इस कदर आग बबूला हो गए कि बिग बॉस से ये तक कह दिया जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अली का गुस्सा देखकर सभी घरवाले हैरान हो गए कि आखिर ये अली क्या कर रहे हैं?

