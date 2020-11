विवाद को देखते हुए फिल्म 'लक्ष्मी' में Akshay Kumar का बदला नाम, कुछ ही घंटों में होने वाली है रिलीज

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म लगातार विवादों में फंसती नजर आ रही है। फिल्म का नाम बदलने के बाद भी लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मी (Laxmii) को लगातार बैन किए जाने की मांग हो रही है। वहीं फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। जिसे देखते हुए मेकर्स ने अब अक्षय के किरदार का नाम भी बदलने को लेकर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। फिल्म पर लव जेहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्म में एक मुस्लिम लड़के के किरदार में नजर आने वाले थे लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है उनके आसिफ नाम को बदल दिया गया है।

