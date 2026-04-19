‘लोग मुझे गरीब समझेंगे’ इस फेमस एक्टर को नहीं करना था काम, रिजेक्ट होने के लिए भेजी थी अपनी खराब तस्वीरें

Bollywood Actor: बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री ने एक मुकाम और नाम दिया है। इस लिस्ट में एक फेमस एक्टर भी आते हैं जिनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। वह कोई और नहीं बल्कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट यानी अरशद वारसी हैं। यह इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेताओं में शामिल हैं, जो कॉमेडी हो या गंभीर रोल, हर सांचे में फिट बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेता की एक्टिंग के आज लाखों दीवाने हैं, वह कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? यहां तक कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने काम करने से मना कर दिया था और अपनी बेहद खराब तस्वीरें मेकर्स को भेज दी थीं।