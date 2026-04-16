‘धुरंधर’ एक्टर ने आदित्य धर को लेकर खोला राज, बताया सेट पर अनबन के दौरान क्या लेते थे एक्शन

आमतौर पर माना जाता है कि जब एक ही सेट पर कई बड़े सुपरस्टार्स हों, तो ईगो और बहस होना लाजिमी है। अश्विन धर ने बताया कि आदित्य धर सेट पर बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं। उन्होंने एक हैरान करने वाला खुलासा करते हुए कहा, "आदित्य वाकई में बहुत सुलझे हुए निर्देशक हैं। इतने सारे बड़े सितारों के साथ काम करते वक्त अगर कभी सेट पर कोई झगड़ा या बहस हो जाए, तो भी आदित्य कोई एक्शन नहीं लेते थे वह शांत रहते थे और स्थिति को बहुत मैच्योर तरीके से संभाल लेते थे।" अश्विन के मुताबिक, आदित्य के दिमाग में फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी साफ होती है कि वह किसी भी शोर-शराबे से विचलित नहीं होते।