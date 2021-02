Bigg Boss 14: अर्शी खान हुईं घर से बेघर, सोशल मीडिया पर फैंस का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) गुजरते दिन के साथ और भी मजेदार होता जा रहा है। आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े और दोस्ती देखने को मिल रही है। बीते एपिसोड में अर्शी खान और देवोलीना भट्टाचार्जी का जबरदस्त झगड़ा हुआ था। इस दौरान देवोलीना ने घर की कई चीजें भी तोड़ दी थीं। लेकिन इस बीच अर्शी खान (Arshi Khan) के फैंस के लिए एक बुरी खबर आ रही है। इस हफ्ते वह घर से बेघर हो जाएंगी।

बिग बॉस से निकलने के बाद बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने शेयर किया अपना जबरदस्त वीडियो

इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अली गोनी, रुबीना दिलैक, निक्की तंबोली, अभिनव शुक्ला, अर्शी खान नॉमिनेट हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि कम वोट मिलने की वजह से अर्शी बाहर हो जाती हैं। बिग बॉस की खबर देने वाले 'द खबरी' ने दावा किया है कि इस हफ्ते शो से अर्शी खान का सफर खत्म होने वाला है। अर्शी के बेघर होने की खबर सुन उनके फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। फैंस का कहना है कि अर्शी अगर बिग बॉस से चली जाती हैं तो उनका ये शो फीका पड़ा जाएगा।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अर्शी खान को रियल एंटरटेनर का नाम दिया। एक यूजर ने लिखा, 'अर्शी खान आवाम की आवाज है। अर्शी खान के फैंस उसका साथ नहीं छोड़ सकते। अर्शी खान को गेम में वापस लेकर आओ।'

Kapil Sharma ने बेटे के नाम को लेकर कही ये बात, फैंस के सामने नामकरण पर किया खुलासा.. नन्हे मेहमान का नाम क्या होगा?

Makers Brought #ArshiKhan and Others when they required her the most along with Challengers, They gave Content and Show Picked Up, Now That Makers have used her for TRP she is Evicted



Atleast she deserved to stay this Connection week with Funny Brother



BRING BACK ARSHI KHAN