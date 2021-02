Kapil Sharma ने बेटे के नाम को लेकर कही ये बात, फैंस के सामने नामकरण पर किया खुलासा.. नन्हे मेहमान का नाम क्या होगा?

नई दिल्ली | टीवी के फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) रिसेन्टली दूसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) ने एक फरवरी को बेटे को जन्म दिया है। कपिल ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी थी जिसके बाद उन्हें बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी हो गया था। वहीं फैंस भी सोशल मीडिया पर कपिल के दूसरी बार पिता बनने को लेकर ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं कपिल को एक साल के अंदर दोबारा पिता बनने को लेकर ट्रोलिंग का भी खूब सामना करना पड़ा है। फैंस कपिल से कई सवाल भी कर रहे हैं। वहीं इसी बीच कपिल ने एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए अपने बेटे के नामकरण को लेकर एक ट्वीट किया है।

Thank you so much to all of you for sending so much love n blessings for our little one 🤗🙏 kapil n @ChatrathGinni #gratitude 🙏