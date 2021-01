Bigg Boss 14: आखिरकार जैस्मीन ने किया अपने प्यार का इजहार, अली गोनी से की खास रिक्वेस्ट

नई दिल्ली: टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आए दिन कोई न कोई ट्विस्ट आता रहता है। रोजाना किसी न किसी कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई-झगड़ा देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच जैस्मीन भसीन और अली गोनी का रोमांस खूब सुर्खियों में है। दोनों को लेकर हर कोई कहता है कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता है। लेकिन दोनों अभी तक एक-दूसरे का अच्छा दोस्त ही बताते आए हैं। हालांकि न्यू ईयर के मौके पर जैस्मीन ने अली के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है।

न्यू ईयर की पार्टी

दरअसल, नए साल के मौके पर बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के लिए पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में सभी घरवालों ने जमकर डांस किया। लेकिन ये पार्टी जैस्मीन और अली के लिए कुछ ज्यादा ही खास रही। दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं इस बीच जैस्मीन अली को अपने दिल की बात कह देती हैं। जिसके बाद अली उनका माथा चूमते हैं।

Taiyaar ho jayiye saal ki aakhiri raat ko aur shaandaar banane ko, #BB14 ke sadasyon ke saath, aaj raat 10:30 baje, #Colors par. Happy New Year!



Catch it before tv on @VootSelect.#BiggBoss2020 #BiggBoss14@PlayMPL #DaburDantRakshak @TRESemmeIndia @LotusHerbals pic.twitter.com/xZp6YarXiX