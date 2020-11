Bigg Boss 14: जैस्मीन भसीन ने टास्क में रुबीना दिलैक को किया सपोर्ट, अली गोनी का भड़का गुस्सा.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में (Bigg Boss 14) अली गोनी की एंट्री के बाद घर का माहौल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अली गोनी (Ali Goni) और जैस्मीन भसीन (Jasmin Bhasin) की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है लेकिन बिग बॉस के घर में दोनों के बीच टकरार दिखने लगी है। अभी अली को घर में आए दो ही दिन हुए हैं लेकिन जैस्मीन के साथ उनकी ठनती हुई नजर आ रही है। दरअसल, टास्क के दौरान जैस्मीन, रुबीना को सपोर्ट करती नजर आएंगी। वहीं अली ये देखकर भड़क जाएंगे और जैस्मीन का बिहेवियर देखकर वो हैरान रह जाएंगे। दोनों के बीच इसी दौरान लड़ाई देखने को मिल रही है।

जैस्मीन से अली गोनी की हुई टकरार

शो का नया प्रोमो वीडियो कलर्स के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है जिसमें जैस्मीन और अली की लड़ाई देखने को मिल रही है। लग्जरी टास्क के दौरान जैस्मीन को संचालक बनाया जाता है। अली गोनी, एजाज खान, पवित्रा पुनिया और निक्की तंबोली को शैतान के कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं जान कुमार सानू, अभिनव शुक्ला और रुबीना को फरिश्ता का कैटेगरी में रखा जाता है। इस दौरान जैस्मीन पूरी तरह से रुबीना को सपोर्ट करती हैं। अली ये देखकर भड़क जाते हैं और जैस्मीन से कुछ कहते हैं तो वो जवाब में कहती हैं कि मुझे कोई बताएगा नहीं क्या करना है। मुझे सब दिखाई दे रहा है।

