Bigg Boss 14: Nikki Tamboli ने कविता कौशिक पर निकाला गुस्सा, लोगों ने बताया धोखेबाज

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के घर में कैप्टेंसी टास्क एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस बार घर को दो टीमों में बांटा गया है। दो बहनों जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के परिवार में बंटवारा किया गया है। कविता को बिग बॉस ने टास्क की संचालक बनाया है। जिसमें जैस्मिन और रुबीना इस टास्क को जीतने के लिए अपना-अपना पूरा जोर लगाती नजर आईं। इस दौरान पहला टास्क जैस्मिन भसीन के खाते में गया तो दूसरा रुबीना के नाम हुआ। लेकिन इसी बीच निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) की नाक फूल गई और उन्होंने घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में निक्की की कविता से बढ़िया दोस्ती दिखाई दी है। इसी का फायदा निक्की उठाना चाहती थीं लेकिन घर की कप्तान कविता ने ऐसा होने नहीं दिया। निक्की जैस्मीन की टीम का हिस्सा थीं और पहले राउंड में कविता ने जैस्मिन को विनर घोषित किया। ये सुनकर निक्की बेहद खुश नजर आईं। लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड में कविता ने रुबीना की टीम को विजेता बताया उनका गुस्सा देखने लायक रहा। निक्की ने कविता पर जमकर अपनी नाराजगी दिखाई और खरी-खोटी भी सुनाई। निक्की का ये अवतार देखकर लोगों ने उन्हें धोखेबाज बताना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर लोग निक्की तंबोली के व्यवहार और गेम को लेकर जमकर कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि निक्की किसी की सगी नहीं हैं। वो दिखावे के लिए दोस्ती करती हैं और एक फेक इंसान हैं। तो वहीं कुछ लोगों को निक्की बेहद इंटरटेनिंग लग रही हैं। एक यूजर ने लिखा- मुझे निक्की तंबोली से नफरत है। उसे देखना बहुत तनावभरा है। पता नहीं वो घर से कब जाएगी। तो एक ने लिखा- निक्की और उनके वन लाइनर। जैसे वो लड़ती हैं उन्हें देखने में मजा आता है।

i hate #NikkiTamboli . so irritating to see her . dont know when she will leave the house . sooner the better https://t.co/FUQeOSKCJk — satya (@satya89yahoo) November 26, 2020

#BiggBoss14 #BB14



Hahahaha😂😂😂#NikkiTamboli and her one liners

The way she fights



It's really funny to watch — ❤HONEST GIRL❤ (@BiggBossAddict) November 26, 2020

Jo khud kisi ke spoon hain woh #Nikki ko spoon bol rahe hain. Wow! Kuch aur content dhoondo social media ke liye. #NikkiTamboli #TeamNikki #tambolikitoli #BB14 — Nikki Tamboli (@inikkitamboli) November 26, 2020