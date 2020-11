Bigg Boss 14: निक्की तंबोली दोस्ती की आड़ में देंगी धोखा, एकता कपूर के सामने खुद कुबूल की ये बात

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में वीकेंड का वार में इस बार प्रोड्यूसर एकता कपूर पहुंची और उन्होंने सभी घरवालों कई तरह के सुझाव दिए। साथ ही एकता ने कंटेस्टेंट्स के अंदर से कुछ राज भी निकलवाए। इस दौरान निक्की तंबोली ने चौंकाने वाला खुलासा किया। वहीं रुबीना दिलैक को एकता अपना खुद का गेम खेलने की सलाह देती हैं। रुबीना का ऐसी कुछ सलाह सलमान खान भी देते हैं। जिसपर वो काफी इमोशनल दिखाई देती हैं। खैर, एकता कपूर के घर में पहुंचने पर कई कंटेस्टेंट्स ने जहर भी उगला और बदला लेने की बात भी कही।

एकता ने एक टास्क रखा जिसका नाम उन्होंने बदला रखा। यहां पर घरवाले एक दूसरे से अपनी भड़ास बताते हुए बदला निकालते हुए नजर आए। वहीं हाल ही में जो प्रोमो सामने आया है उसमें एकता दूसरा टास्क खेलती नजर आ रही हैं। इसमें निक्की तंबोली से एकता सवाल करती हैं कि लोग उनपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्यों है? निक्की ये सवाल सुनते ही अली गोनी पर भड़क जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे दोस्त सिर्फ दिखाने के लिए बोलता है। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे पागल बना रहा है। अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। लोग दोस्त बनाकर धोखा देते हैं और मैं भी यही करने वाली हूं। पहले मैं इन्हें अपना दोस्त बताऊंगी फिर धोखा दे दूंगी। ये सुनकर एकता हैरान रह जाती हैं।

