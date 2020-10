Bigg Boss 14: पवित्रा पुनिया ने पीठ पीछे गौहर खान को दी जमकर गालियां, एक्ट्रेस ने यूं पढ़ाया पाठ

नई दिल्ली | टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) आए दिन अपनी किसी ना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के कारण सुर्खियां बटोरता रहता है। इस बार की अलग थीम के कारण लोग इसे पसंद करने लगे थे। शो में सीनियर्स के से दर्शक इसे जुड़ाव महसूस कर रहे थे। हालांकि अब तीन सीनियर्स हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला वापस जा चुके हैं। ऐसे में तीनों बाहर से बिग बॉस में क्या कुछ चल रहा है इसे देख पा रहे हैं। हाल ही में गौहर खान (Gauahar Khan) ने भी कुछ ऐसा ही देखा जिसके बाद उनका गुस्सा भड़कना लाजमी था। दरअसल, एक टास्क के बाद पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) और निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) बातचीत कर रहे हैं। जहां पवित्रा सीनियर गौहर खान को अपशब्द कहती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखने के बाद गौहर ने पवित्रा को फटकार लगाई है।

गालियां सुन गौहर ने पवित्रा को पढ़ाया पाठ

सीनियर्स से यूं तो किसी भी कंटेस्टेंट ने सामने से अभी तक अपशब्द कहते हुए बात नहीं की थी। लेकिन पीठ पीछे जरूर वो ऐसा करते हैं ये बात गौहर खान को घर से बाहर आने के बाद मालूम पड़ी। पवित्रा ने गौहर को लाल परी कहते हुए गालियां दी थी। जिसपर गौहर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Gauahar Khan tweet) करते हुए लिखा- 'लाल परी, बिल्कुल! हारने के बाद लोग जहर उगलते हैं। काश उस महिला को पता होता कि उसकी जीभ ही उसकी शक्ति है! गौहर के इस ट्वीट पर उनके फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं।

LaaL PARI , indeed ! #Alhamdulillah #soreloser will always spit venom ! Wish a woman knew her tongue is her power !