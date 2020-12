Bigg Boss 14: राखी सावंत ने की निक्की तंबोली को चेयर से मारने की कोशिश, दोनों में हुई तगड़ी लड़ाई

नई दिल्ली | टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस के 14वें (Bigg Boss 14) सीजन में अब खूब इंटरटेनमेंट देखने को मिलने लगा है। घर में चैलेंजर्स की एंट्री के बाद इसकी टीआरपी में भी असर पड़ा है। बिग बॉस के घर में कितना ड्रामा होता है इस बात से हर कोई वाकिफ है और उसमें ड्रामा क्वीन आ जाए तब तो ये बेहद ही मजेदार बात है। हाल ही में राखी सावंत (Rakhi Sawant) की एंट्री बिग बॉस 14 में हुई है। राखी ने आते ही अब अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी है। बीते एपिसोड में दिखाया गया था कि वो निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) से पंगा ले बैठती हैं। राखी का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो चेयर उठाकर फेंक देती हैं।

Captaincy task mein aapas mein bhid gayi yeh lady ducks! 🦆 Quack quack karke kaun quickly banega naya captain? #RakhiSawant @kashmerashah @Arshikofficial_ @nikkitamboli @RubiDilaik Watch #BB14 tonight at 10.30 PM. Catch it before TV on @VootSelect @BeingSalmanKhan #BiggBoss14 pic.twitter.com/xiQ5Q9Fi92

दरअसल, सुबह के नाश्ते के लिए सभी टेबल पर बैठे होते हैं। निक्की राखी के लिए चाय लेकर आती हैं। लेकिन वो इल्जाम लगाती हैं कि ये तुम मुझपर फेंकने वाली थी। राखी की बात को इग्नोर कर निक्की आगे चली जाती हैं। लेकिन राखी चुप नहीं रहती हैं। वो निक्की को काफी कुछ सुनाती है और ये बहस बढ़ जाती है। जिसके बाद राखी सीधा चेयर उठाती हैं और निक्की की तरफ फेंकती हैं। लेकिन निक्की थोड़ा दूर होने के कारण बच जाती हैं। अब दोनों की ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा।

Duck bani ladkiyon ke beech ke iss task mein #RakhiSawant ne kiya khoob entertain! 🤣



Watch her tonight at 10:30 PM.

Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss14 #BiggBoss2020 #BiggBoss #BB14 @PlayMPL #DaburDantRakshak @TRESemmeIndia @LotusHerbals pic.twitter.com/hK2rW36IGh