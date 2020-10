Bigg Boss 14: रेड और ग्रीन जोन को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच छिड़ी जंग, रुबीना दिलैक और पवित्रा पुनिया भिड़े

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में रेड और ग्रीन जोन को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। कंटेस्टेट्स खुद को बचाने में लगे हुए हैं। रेड जोन में ना जाना पड़े इसके लिए प्रतियोगी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बिग बॉस का एक प्रोमो वीडियो (Promo video) सामने आया है जिसमें पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia), रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की जो कमी बताती नजर आ रही हैं। उसपर घरवाले ताली बचाते हुए भी दिखाई दिए। पवित्रा ने कहा कि रुबीना को लगता है कि महिला के साथ मारपीट हो रही है जबकि उसे टास्क में अपना जज्बा दिखाना कहते हैं। वहीं रुबीना उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि आप मेरी जगह पर राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को यहां रख सकती थीं क्योंकि उन्होंने आपके चरित्र पर उंगली उठाई थी।

