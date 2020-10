Bigg Boss 14: रूबीना दिलैक को लेकर Kamya Punjabi ने पहले ही कर दिया सर्तक, कहा- ये लड़की..

नई दिल्ली | टीवी का पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) शुरू हो चुका है। इस बार शुरुआत से ही घर में लड़ाई-झगड़ा देखने को मिलने लगा है। वहीं कुछ कंटेस्टेंट भले ही बिग बॉस के घर के अंदर चले गए लेकिन उन्हें गार्डन एरिया में ही रखा गया है। जिसमें टीवी की चर्चित एक्ट्रेस रूबिना दिलैक (Rubina Dilaik) भी हैं। वो अपने पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के साथ घर में पहुंची हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि रूबिना घर के बाहर हैं जबकि उनके पति अंदर हैं।

हाल ही में रूबिना के लिए घर के अंदर जाने का एक आसान मौका बना था। दरअसल, अभिनव को एक टास्क में जीत के बदले में इम्यूनिटी मिली थी। जिसके बाद उन्हें बिग बॉस ने इम्यूनिटी छोड़कर अपनी पत्नी को अंदर लाने का मौका दिया था। लेकिन रूबिना को तब धक्का लगा जब अभिनव ने ऐसा नहीं किया। ऐसा देखकर रूबिना काफी इमोशनल हो गईं हालांकि उन्होंने खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से संभाला जिसे देख उनकी को-स्टार काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) ने एक भविष्यवाणी कर दी है।

So proud of you rubina the way u handled it 🤗

P.S Yeh ladki apne dum par aage jayegi ❤️ @RubiDilaik @BiggBoss @ColorsTV #BigBoss14