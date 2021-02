सलमान खान के सामने रुबीना दिलैक का खुलासा, बोलीं- माता-पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, सुसाइड करना चाहती थी...

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) में आए दिन बवाल देखने को मिल रहा है। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) को शो की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बताया जा रहा है। शुरुआत से ही वह अपनी बात को बेबाकी और मजबूती से रखती आ रही हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन उनका नाम ट्रेंड करता रहता है। ऐसे में कहा जा रहा है रुबीना के शो के जितने के चांसेज़ सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इस हफ्ते के वीकेंड के वार में शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) का उनपर गुस्सा फूट पड़ता है।

राखी पर उड़ेली पानी की बाल्टी

दरअसल, इस हफ्ते रुबीना-अभिनव और राखी सावंत (Rakhi Sawant) के बीच काफी बहस देखने को मिली। राखी ने अभिनव को ठरकी कहा। जिसके बाद गुस्से में रुबीना राखी पर पानी की बाल्टी उड़ेल देती हैं। ऐसे में इस वीकेंड के वार में पहले सलमान राखी की क्लास लगाते हैं। उसके बाद वह रुबीना-अभिनव पर जमकर बरसते हैं।

अभिनव-रुबीना की सलमान ने लगाई क्लास

सामने आए प्रोमो में दिखाया गया है कि सलमान, रुबीना के व्यवहार पर नाराज होते हैं। जिस पर वह अपनी जिंदगी के बड़े राज खोलती हैं। वीडियो में सलमान कहते हैं अभिनव तुम साइंटिस्ट आदमी हो। तुम मुझे बताओ कि औरत नीच है, जलील है, गंदी है, घटिया है। आप मुझे बताओ कि राखी ने आपको जो ठरकी कहा वो ज्यादा खराब है या आपकी पत्नी ने जो कहा। इस पर अभिनव जवाब देते हैं कि 'नीच, घटिया बहुत गलत है।' इसके बाद सलमान, रुबीना पर के व्यवहार पर सवाल उठाते हैं।

