राहुल वैद्य का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, पेज पर शेयर हो रही हैं हैरान कर देनी वाली वीडियोज

नई दिल्ली। बिग बॉस फेम राहुल वैद्य जब से बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं। तब से ही वह सुर्खियों में बने हुए हैं। वह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। वहीं एक बार फिर से राहुल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन इस बार वजह काफी अलग है। इस बार राहुल अपने फेसबुक अकाउंट हैक हो जाने के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए आपको बतातें हैं पूरा किस्सा।

Hello everyone.. My Facebook page has been hacked. Pls ignore All the random videos posted by the hacker. Trying to get it back asap. @Facebook @facebookapp