कंगना को प्रपोज करते समय उफ्स मोमेंट का शिकार हुए सिद्धार्थ शुक्ला, वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड में 'क्वीन' के नाम से मशहूर टैलेंटेड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पंगा' के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी कड़ी में कंगना टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' में घर में पहुंची। हाल ही इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें कंगना और जस्सी गिल ने घरवालों को टास्क देती नजर आ रही है।

शहनाज गिल ने कंगना की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के गाने बांवरी पर डांस करती है। इसके बाद रश्मि देसाई ने वखरा स्वैग पर डांस किया। रश्मि का डांस देखकर भी घरवाले खुशी से झूम उठे। दोनों के बाद पारस और सिद्धार्थ शुक्ला को कंगना को अपने स्टाइल में प्रपोज करने का टास्क दिया गया।

Gharwalon ko jab mile @KanganaTeam se pange, toh sab ne di bilkul killer performances 🔥

Dekhiye aur bhi entertaining acts, tonight at 9 PM on #WeekendKaVaar!



Anytime on @justvoot@Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss13 #BB13 #BiggBoss #SalmanKhan pic.twitter.com/Jp062TNE1T