Taarak Mehta: दयाबेन की जल्द होने वाली है वापसी ! क्या होली में उड़ाएगी जेठालाल के साथ रंग?

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फ़ेम पुरानी दयाबेन यानी कि दिशा वकानी इस शो में एक बार फिर से वापसी कर सकती हैं। चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई...

Updated: March 08, 2022 07:32:35 am

छोटे पर्दे का सबसे लोकप्रिय सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों का पसंदीदा शो बन गया हैं। इस शो में मुख्य भूमिका निभा रहे दिलीप जोशी ओर दिशा वकानी और अन्य कलाकारों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर पुरानी दयाबेन यानी की दिशा वकानी के वापसी की खबरें वायरल होती रहती हैं लेकिन चलिए जानते हैं दिशा वकानी कब आएंगी इस शो में

disha vakani set to return as dayaben in tmkoc