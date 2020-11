एजाज खान ने निक्की तंबोली से धुलवाए अपने अंडर गारमेंट्स? ट्विटर पर फूटा Kamya Punjabi का गुस्सा

नई दिल्ली। बिग बॉस के 14वें सीज़न ( Bigg Boss 14 ) में शुरूआत में चुप और शांत दिखाई देने वाली कंटस्टेंट एजाज खान ( Eijaz Khan ) आजकल घर में धूम मचाए हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो वह टास्क जीतकर घर के पहले कप्तान बन चुके हैं। तो वहीं कुछ दिनों से उनका और कविता कौशिक ( Kavita Kaushik ) की लड़ाई भी खूब सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच अब खबर आ रही हैं कि एजाज ने घर की सबसे तेजी छुरी कही जाने वाली निक्की तंबोली ( Nikki Tamboli ) से अंडर गारमेंट्स धोने की बात पूछते हुए नजर आए। जिसके बाद से वह एक बार फिर से सुर्खियों छा गए हैं।

दरअसल हुआ कुछ यूं कि एजाज ने निक्की से अंडर गारमेंट्स धोने की बात पूछी। जिसे सुन पवित्रा पुनिया ( Pavitra Punia ) भी काफी हैरान हो गई। वहीं घर में भी एजाज की इस हरकत पर सब उनके खिलाफ ही बोलते हुए नज़र आए। लेकिन असलियत यह है कि एजाज ने निक्की से अपने कोई भी अंडर गारमेंट्स नहीं धुलवाए हैं। यह उनकी एक चाल थी। जिसमें सभी घरवाले फंसते हुए दिखाई भी दिए। इस बात की सफाई खुद एजाज खान बिग बॉस के कैमरों में देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने घर में बवाल होने के बाद कहा कि देख लीजिए यही है घरवालों का भरोसा उनपर।

What ????? Did the captain make a girl wash his underwears???? Did I hear the beeps correctly?? I am shocked !!!!! @BiggBoss @ColorsTV #BB14 #EijazKhan #nikitamboli

चलिए घर वाले तो एजाज के इस प्रैंक से नाराज़ होते दिखाई ही दिए लेकिन बाहर भी सेलेब्स का रिएक्शन दिखने को मिला। घर में हुई इस हरकत पर एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ( Kamya Punjabi ) भी खूब गुस्सा जाहिर करती हुई दिखाई दीं। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि क्या? क्या सच में घर में कप्तान ने एक लड़की से अडंर गारमेंट्स धुलवाए? जो उन्होंने बीप पर सुना क्या वह उन्होंने ठीक से सुना? यह देख काफी हैरान हूं। काम्या के ट्वीट के बाद बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेट एंडी भी मैदान में आ गए और उन्होंने एजाज का खूब बचाव किया। जिसके बाद फिर से काम्या ने ट्वीट किया।

A joke ok, still underwear? A joke wich was only between two people! This only defamed #nikitamboli in front of other housemates! Chalo dhulwaya nahi par shukwa toh diya 🙄 #sick Andy u forgot what had happened with u in our season bcoz of a bra? @ColorsTV @BiggBoss #bb14 https://t.co/tkyqUsJIen