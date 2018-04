कॉमेडियन कपिल शर्मा के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल से अभद्र भाषा वाले ट्वीट के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई नया Twist आ जाता है। अब उनकी एक्स मैनेजर नीति सिमोस ने कपिल शर्मा के नाम एक ओपन लेटर लिखा है। इस खत में नीति ने अपना पक्ष रखा है और बताया है कि कपिल शराब और कुछ लोगों के बहकावे में आकर इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। नीति ने लेटर में कपिल से उनकी मदद करने की गुजारिश भी की है।

नीति ने अपने खत के कैप्शन में लिखा है, 'कपिल, आपके लिए दिल से एक खत। पिछले 4-5 दिनों से कई लोग हमपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं।'

A Message for u from the heart @KapilSharmaK9 #kapilsharma pic.twitter.com/7Rg0l5EgrQ