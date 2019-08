कृष्णा अभिषेक ने कही चौंकाने वाली बात, बोले- मेरा घर कपिल शर्मा की वजह से नहीं चलता बल्कि...

मुंबई। कपिल शर्मा शो ( The Kapil Sharma Show ) के दूसरे सीजन में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ( Krushna Abhishek ) सपना बनकर दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। उनके फैंस को इंतजार रहता है कि कृष्णा का एक्ट कब आएगा। कई सेलेब्स भी कृष्णा की शो के दौरान तारीफ कर चुके हैं। अब नए एपिसोड में कृष्णा ने एक एक्ट में ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सेट पर मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई।

कपिल शर्मा शो के अगले एपिसोड में 'एंग्री बर्डस मूवी 2' ( Angry Birds Movie 2 ) के बारे में लोगों को जानने को मिलेगा। इस मूवी के हिन्दी वर्जन में कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और कीकू शारदा ने आवाजें दी हैं। इसी मूवी के एक एनिमेटेड करैक्टर 'रेड' को शो में लाया गया। इसे भी कपिल ने आवाज दी है।

'रेड' और सपना की बातचीत में कृष्णा ने कुछ ऐसा कहा कि सब देखते रह गए। हुआ यूं कि 'रेड' ने कहा कि जिसके कारण (कपिल शर्मा) उसका (कृष्णा अभिषेक) घर चलता है वह उससे क्यों जलेगा? इस पर कृष्णा ने तपाक से कहा, 'मेरा घर कपिल शर्मा की वजह से नहीं बल्कि मेरे टैलेंट की वजह से चलता है।' इस पर वहां मौजूद दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई।

एपिसोड में 'एंग्री बर्डस मूवी 2' में आवाज देने वाले कीकू शारदा और अर्चना ने अपने-अपने एनिमेटेड करैक्टर का डमी भी हाथ में लिया हुआ था। आपको बता दें कि यह मूवी इंडिया में 23 अगस्त को हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी। मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है।

Catch the new promo - Thats #Zeta for you @apshaha Angry Birds Movie 2 | Archana Puran Singh as Zeta | With Kapil Sharma & ... https://t.co/mawhymf47F via @YouTube