Paras Chhabra के साथ रिलेशन को लेकर Mahira Sharma ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं

नई दिल्ली | बिग बॉस फेम पारस छाबड़ा (Bigg Boss fame Paras Chhabra) ने जहां कुछ दिनों पहले माहिरा के साथ रिलेशनशिप को लेकर हामी भरी थी वहीं अब इस पर माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) का भी जवाब आ गया है। माहिरा शर्मा ने कहा है कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त (Mahira Paras best of friends) हैं और सब समझते हैं। बिग बॉस 13 के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं और जिसके उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड कुछ खास खुश नहीं थीं। शो से बाहर आने के बाद पारस ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी से भी ब्रेकअप (Paras Chhabra breakup) कर लिया था। उसके बाद पारस और माहिरा को कई बार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड (Paras Mahira bonding) करते हुए देखा गया। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान भी पारस और माहिरा की मुलाकात कई बार हुई है। अब माहिरा ने पारस के साथ रिलेशनशिप (Mahira Sharma on Paras Chhabra) को लेकर चुप्पी तोड़ दी है।





रिसेन्टली माहिरा ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि पारस और मैं अपने काम को लेकर काफी बिजी हैं। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं (Paras Mahira friendship), अच्छे सहयोगी हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये वक्त काम पर ध्यान देने का है और वही मैं कर रही हूं। मैं एक कामकाजी लड़की हूं, मैं सही मौके ढूंढना चाहती हूं और लोगों को अच्छे काम से इंटरटेन करना चाहती हूं।

वहीं माहिरा ने इसके अलावा अपने नए म्यूजिक वीडियो (Paras Mahira music video) के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूं कि हम इस मुश्किल घड़ी से जल्द बाहर निकले और पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाए। पूरी दुनिया अभी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है और हम बस सकारात्मकता और खुशियां फैला सकते हैं। ऐसे में हम वीडियो की शूटिंग भी अपने-अपने घरों से ही करेंगे।





बता दें कि कुछ दिनों पहले पारस छाबड़ा ने माहिरा को लेकर बात करते हुए कहा था कि लॉकडाउन के दौरान हम कई बार मिले हैं। माहिरा से मिलकर अच्छी फीलिंग आती है और हम बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं। मैं उसको प्रपोज करके चीजों को खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं सब अपने आप हो। दिल में खुद ही प्यार की शुरुआत हो (Paras like to be in relationship with Mahira) और फिर हम खुद ही रिलेशनशिप में आ जाएं। अब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। माहिरा और मैं एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं लेकिन अभी तक रिलेशनशिप तक नहीं पहुंचे हैं। अगर उसने मुझसे शादी करोगे (Mujhse Shaadi Karoge) में पार्टिसिपेट किया होता तो चीजे जल्दी बढ़ जाती। वैल, पारस और माहिरा की बात से तो यही लगता है कि दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। रिलेशनशिप को लेकर फिलहाल दोनों कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं।