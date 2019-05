एवेंजर्स: एंडगेम के पोस्टर को टीवी के इस पॉपुलर शो ने किया कॉपी, फैंस ने किए ऐसे-ऐसे भद्दे कमेंट्स

'नागिन 3' टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से है। यह शो लगातार चर्चाओं में बना रहता है। अब एक बार फिर से यह शो सुर्खियों में आ गया है। टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला यह शो टीआरपी की लिस्ट में भी टॉप पर रहता है। लेकिन इस बार यह शो एक पोस्टर को लेकर चर्चा में है।

बता दें कि इस शो में ज्यादातर कलाकार फीमेल हैं। इस शो के और शो के कलाकारों के फैंस भी बहुत हैं। लेकिन हाल में इन फैंस ने ही अपने चहेते कलाकारों को खूब खरी-खोटी सुनाई। दरअसल, हाल ही में रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की बहुचर्चित फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' के पोस्टर से प्रेरित 'नागिन 3' के कलाकारों का भी पोस्टर लॉन्च किया गया था।

इस पोस्टर में 'नागिन 3' की कास्ट को एवेंजर्स के रूप में दिखाया गया है। इसमें पर्ल वी पुरी, करणवीर बोहरा, निकितिन धीर, मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, अनीता हसनंदानी, अर्जुन बिजलानी, रक्षंदा खान और रजत टोकस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यूजर्स ने निर्माताओं को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि इस शो की तुलना एवेंजर्स से नहीं की जा सकती है। एक यूजर ने लिखा,'इडियट है सब।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,'Don't compair avenger and nagin 3 now avenger is the biggest movie and nagin is the third class show।'