रवीना टंडन और अहमद खान करेंगे Nach Baliye 9 को जज, देखिए आखिर कौन है अनीता हंसनदानी और शाहीर शेख का बलिए...

मशहूर डांस रियलिटी शो Nach Baliye Session 9 इन दिनों चर्चा में हैं। यह शो शुक्रवार यानी की 19 जुलाई से टीवी पर दस्तक दे चुका है। इस शो को इस बार सलमान खान डायरेक्ट कर रहे हैं। यह शो स्टार प्लस पर टेलीकॉस्ट हो रहा है जिसमें टीवी इंडस्ट्री के सितारें धूम मचाने की तैयारी में हैं। हाल में चैनल ने अपने ऑफिशियल ट्टीटर अकाउंट से एक के बाद एक वीडियो पोस्ट कर शो में होने जा रहे धमाकों की जानकारी साझा की है।

A director and Bollywood's well known and top notch choreographer is here to judge the most awaited dance show!



Presenting Ahmed Khan!#NachBaliye9 Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXHO9nA @khan_ahmedasas pic.twitter.com/111GXkEDWL — StarPlus (@StarPlus) July 20, 2019

The Bollywood ki "Thhumka Queen" is all set to judge the best entertainment dance show!

Presenting Raveena Tandon!#NachBaliye9 Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8@TandonRaveena pic.twitter.com/8JnglGwYda — StarPlus (@StarPlus) July 20, 2019

चैनल ने बताया कि इस शो को इस बार एक्ट्रेस रवीना टंडन और कोरियोग्राफर अहमद खान जज करेंगे। सामने आए वीडियो में सलमान खान दोनों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही मनीष पॉल एंकरिंग करते हुए नजर आएंगे।

शो ने अपने दूसरे पोस्ट के जरिए मशहूर सितारों के बलिए के नाम का खुलासा किए हैं।

Shantanu and Nityami

Aly Gony and Natasha





Aly Gony and Natasha a.k.a #AlyNa, our Jodi No. 8, tell us how they feel about being on #NachBaliye9#NachBaliye9, Every Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8@AlyGoni @Natasa_Official pic.twitter.com/OCGwSsM2qi — StarPlus (@StarPlus) July 20, 2019

NiShan- Nityami

Rohit and Anita

Vishal and Madhurima

Click to know what Vishal and Madhurima a.k.a #ViRima have to say about being on #NachBaliye9 as Jodi No. 6!#NachBaliye9, Every Sat-Sun at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8@vishalsingh713 @ItsMadhurima19 pic.twitter.com/82jIFeuFVZ — StarPlus (@StarPlus) July 20, 2019

वहीं शुक्रवार को पहले ही 5 जोडियों के नाम का खुलासा हो गया है।

1.श्रद्धा आर्या- आलम सिंह

2.उर्वशी ढोलकिया-अनुज सचदेवा

3.बबीता फोगाट- विवेक सुहाग

4.बिंदु दारा सिंह-डीना उमारोवा

5.युविका-प्रिंस