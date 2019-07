मौनी ने कातिलाना डांस से सलमान खान को भी किया 'मदहोश', जानिए आखिर कौन है एक्ट्रेस का 'बलिए'

'नच बलिए' सीजन 9 टीवी पर दस्तक दे चुका है। स्टार प्लस पर टेलीकॉस्ट हो रहे इस शो में इस बार एंटरटेनमेंट का डबल तड़का है। दरअसल इस बार शो की थीम काफी दिलचस्प है। पूरे शो में इस बार कपल्स और एक्स कपल्स जबरदस्त परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। वहीं इस बार का शो सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं।

Mouni stuns with her dance but wait, who’s her baliye? 😱#NachBaliye9, Tonight at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8 @Roymouni pic.twitter.com/RHDzSLkMki — StarPlus (@StarPlus) July 20, 2019

हाल में चैनल ने अपने आधिकारिक ट्टीटर अकाउंट से एक्ट्रेस मौनी रॉय का एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल ने लिखा, मौनी ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से लूट ली महफिल, लेकिन आखिर कौन है मौनी का बलिए। बता दें, वीडियो में मौनी 'परदेसिया सॉन्ग' पर धमाकेदार डांस करती हुईं नजर आ रही हैं। इस वीडियो में मनीष पॉल, मौैनी से सवाल पूछते हैं कि आखिर कौन है उनका बलिए । जिसके जवाब में मौनी कहती हैं कि बड़े ही दुख के साथ उन्हें कहना पड़ रहा है कि ...। इसके साथ ही वीडियो संस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है।

Salman Khan aa rahe aapka dil jeetne slow motion mein.... #NachBaliye9, Tonight at 8pm only on StarPlus and Hotstar :- https://t.co/i06fXI5Kf8 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/l9Jq2DkOvw — StarPlus (@StarPlus) July 20, 2019

वहीं सामने आए दूसरे वीडियोज में जहां एक तरफ सलमान खान धमाकेदार एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रवीना टंडन भी जज के तौर पर शो का हिस्सा बनती हुईं नजर आ रही हैं। वहीं कोरियोग्राफर अहमद खान भी शो में जज के तौर पर नजर आएंगे।