वेब सीरिज के बाद अब 'नागिन 4' में निया शर्मा दिखाएंगी अपना जलवा, एकता कपूर को कहा थैंक्यू!

नई दिल्ली। टीवी का लोकप्रिय शो नागिन एक फिर से शुरू होने जा रहा है। एकता कपूर के सीरियल नागिन 4 घरों में सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में से एक है।इस बार एकता कपूर की नई नागिन निया शर्मा होंगी। साथ ही आज निया शर्मा ने एकता कपूर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए थैंक्यू बोला। इस ट्वीट को देखकर अब यह बात साफ हो गई है कि निया शर्मा ही एकता कपूर की अगली नागिन होंगी।

Welcome to the world of Naagins "Nia Sharma" @Theniasharma #Naagin- Bhagya Kaa Zehreela Khel only on @ColorsTV



