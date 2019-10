नेहा कक्कड़ को जबरदस्ती KISS करने पर विशाल ने कहा- हम पुलिस बुला रहे थे लेकिन नेहा ने...

नई दिल्ली: 'इंडियन आइडल 11' का आगाज हो चुका है। इस समय टीवी पर शो के ऑडिशन राउंड प्रसारित किए जा रहे हैं। इस बार भी शो के जज नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और अनु मलिक हैं। ऑडिशन के दौरान हाल ही में एक ऐसा वाक्या हो गया था, जिससे सब हैरान थे। एक कंटेस्टेंट ने नेहा कक्कड़ को न सिर्फ मंच पर सरेआम प्रपोज कर दिया था, बल्कि उसने जबरदस्ती नेहा कक्कड़ को किस कर लिया था। जिसके बाद नेहा अचानक से पीछे हट गईं।

इस वाक्ये के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने उस कंटेस्टेंट को लेकर तरह-तरह की बात कहीं। जिसमें से एक ने कहा था कि 'सर उस लड़के को चमाट मारनी चाहिए थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा गया होगा।' इस कमेंट पर जज विशाल ददलानी ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि- 'मैंने कहा था कि पुलिस को बुलाते हैं लेकिन नेहा ने तय किया कि वह उसे पुलिस को नहीं सौंपेंगी । उसे सच में मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत है । अगर हम कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे उसका इलाज हो ।'

I suggested that the Police be called, but Neha decided to let the guy off the hook. He definitely needs psychiatric help, and we will try to help him get that, if we can. #IndianIdol11 https://t.co/CiCLy7u787