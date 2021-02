Bigg Boss 14: राखी सावंत ने मारा 14 लाख रुपए का चेक और सीधे फिनाले में बनाई अपनी जगह

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में दर्शकों में विनर को देखने के लिए बेकरारी बढ़ गई है। वहीं घर में मौजूद हर कंटेस्टेंट जीत के लिए जमकर मेहनत कर रहा है। पिछले दिनों अभिनव शुक्ला के एविक्शन ने लोगों को हैरान कर दिया था। कई लोग ये मानकर बैठे थे कि इस बार बिग बॉस 14 के विनर अभिनव होंगे लेकिन उससे पहले वो घर से बेघर हो गए। अब शो को और दिलचस्प बनाने के लिए बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले (Ticket To finale) रखा। जिसमें रुबीना दिलैक ने बाजी मारते हुए अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं दो ऐसे लोगों ने भी सीधे फाइनल में एंट्री कर ली जिसने सभी को हैरान किया।

दरअसल, रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के पास ये पावर दी गई थी कि निक्की तंबोली और राखी सावंत (Rakhi Sawant) में से किसी एक फाइनल में पहुंचा सकती हैं। ऐसे में रुबीना ने निक्की को पहला फाइनलिस्ट बनाया हालांकि राखी की किस्मत भी अच्छी निकली और उन्होंने भी खुद को फाइनल में पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो निक्की तंबोली के अलावा राखी सावंत ने बिग बॉस में मिलने वाली जीत की धनराशि कम करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है। टिकट टू फिनाले टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस ने घरवालों को एक और मौका दिया जिसमें अली गोनी, राहुल वैद्द और राखी सावंत ने हिस्सा लिया।

Exclusive and Confirmed

Big News after Nikki Tamboli one more contestant enters Finale week

👇👇👇https://t.co/7zc9qy4cfl