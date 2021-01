Bigg Boss 14: मां को अस्पताल में देखकर खूब रोईं Rakhi Sawant, पति रितेश के लिए की ये रिक्वेस्ट

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में राखी सावंत (Rakhi Sawant) को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। हाल ही में बिग बॉस के प्रोमो (Bigg Boss 14 Promo) रिलीज किए गए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि घर के सभी सदस्यों से उनका कोई अपना मिलने आने वाला है। वीकेंड का वार में जैस्मिन भसीन से लेकर राखी सावंत (Rakhi Sawant) से उनकी घरवालें मिलेंगे। राखी से उनकी मां वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात करेंगी। इस दौरान राखी अपनी मां को देखते हुए बेहद इमोशनल हो जाती हैं। राखी की मां उन्हें बताती हैं कि वो अस्पताल में एडमिट हैं। वहीं राखी अपने पति रितेश के बारे में बात करके रोने लगती हैं।

