Rakhi Sawant की मां का दामाद रितेश ने रखा अस्पताल में ख्याल, बोलीं- वो बहुत अच्छे इंसान हैं जल्द बेटी के लिए शो में पहुंचेंगे

नई दिल्ली | बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में नजर आ रही हैं। राखी घर के अंदर बहुत बढ़िया गेम खेल रही हैं। फैंस भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं राखी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई बार चर्चाओं में रहती हैं। वो अपने पति रितेश के बारे में शो के अदंर कई खुलासे कर चुकी हैं। राखी चाहती हैं कि उनके पति रितेश एक बार दुनिया के सामने आए और उनका हाथ थामें। राखी ने बताया था कि वो पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से रितेश से नहीं मिली हैं। वहीं हाल ही में राखी ने अपनी मां से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। उनकी मां इन दिनों अस्पताल में एडमिट हैं और ये देखकर राखी बहुत इमोशनल हो गई थीं। अब राखी की मां ने खुद अपने दामाद रितेश (Riteish) की खूब तारीफ की है।

राखी सावंत की मां जया सावंत (Jaya Sawant) ने हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि उनके दामाद बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बीमारी के वक्त भारत आकर उनका ख्याल रखा। राखी की मां ने कहा कि रितेश ने मेरा ख्याल रखा है। मेरे अस्पताल में एडमिट होने पर वो यहां भारत आए थे और सारे बिल भी पे कर दिए। वो जल्द ही बिग बॉस 14 में एंट्री करेंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर करेंगे और राखी को पत्नी के तौर पर स्वीकार करेंगे। वो भारत आने की काफी कोशिश कर रहे हैं।

