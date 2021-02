शोएब इब्राहिम ने पीरियड्स में यूं रखा पत्नी Dipika Kakkar का ख्याल, फैंस को दिया खास मैसेज.. वीडियो वायरल

नई दिल्ली | टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakkar) की केमेस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में रहती हैं। दोनों के फोटो और वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं। दीपिका अपने परिवार के साथ अपने डेली रूटीन को भी अक्सर शेयर करती रहती हैं। वहीं शोएब भी अपनी पत्नी दीपिका पर प्यार लुटाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में शोएब ने दीपिका के लिए खाना बनाते हुए एक खास मैसेज फैंस को दिया। उन्होंने पीरियड्स (Menstruation) पर खुलकर बात की और बताया कि इस दौरान कैसे महिलाओं की मदद करनी चाहिए। शोएब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट बंटोर रहा है। शोएब और दीपिका की जोड़ी फैंस को खूब पसंद हैं।

शोएब इब्राहिम ने अपने मेल फैंस को खास मैसेज दिया है। उन्होंने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्या-क्या दिक्कतें आती हैं इसके बारे में बताया। शोएब ने वीडियो में पीरियड्स पर खुलकर बात की और लोगों से इसपर बातचीत करने का आग्रह किया। वीडियो में शोएब बताते दिख रहे हैं कि वो दीपिका के खाना बना रहे हैं। उनकी पत्नी के पीरियड्स का दूसरा दिन है। इस दौरान महिलाओं का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी शोएब ने बात की। उसके बाद दीपिका और शोएब दोनों ने मिलकर लोगों से इस बात खुलकर बात करने की अपील की।

Appreciate Men discussin about the important issue openly

Menstruation is nothing to b ashamed of

Full Respect @Shoaib_Ibrahim1 ❤️



LIKE SHARE TO NORMALISE PERIODS @ms_dipika you've got yourself a True Gentleman🥺❤️ #ShoaibIbrahim