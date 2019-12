सनी हिन्दुस्तानी ने गाया 'अपने' सॉन्ग, इस बार नेहा कक्कड़ नहीं हिमेश के बहे आंसू, धर्मेन्द्र हुए इमोशनल

View this post on Instagram

We can’t imagine a better pair than #SuperSneha and #SunnyHindustani. It was indeed a splendid jugalbandi winning everyone over. Show your love and support, and vote for #SunnyHindustani and watch #IndianIdol11 every Sat-Sun at 8 PM. #IndianIdol #EkDeshEkAwaaz. @nehakakkar @vishaldadlani @realhimesh @ijaybhanushali @therealalkayagnik @sunny_hindustaniofficial @snehashankarofficial