Ayodhya Verdict पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की बबीता ने किया ट्वीट, जनता से कही ये बात

नई दिल्ली। कई सालों से रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Land Dispute Case) के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अदालत ने बीते दिन अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले में पांच जजो की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले का इंतजार पूरा देश कई सालों से कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कह दिया कि अयोध्या की विवादित ढांचे वाली जमीन पर मंदिर बनेगा। वहीं इसके बदले मस्जिद के लिए मुस्लिमों को सरकार पांच एकड़ जमीन उपयुक्त स्थान पर देगी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड सितारे अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है।

कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा(Tark Mehta Ka Olta Chsma) में बबीता का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। मुनमुन ने लिखा,’बहुत खुशी हुई...ये ऐतिहासिक फैसला है। अभी जो बहुत जरूरी है वो है कि दोनों कम्युनिटी इस फैसले की रिस्पेक्ट करे और हम शांति बनाएं रखें।

Extremely happy with the #AYODHYAVERDICT today. Historic decision !

What is also important at this hour of need is both the communities respect the decision and maintain communal harmony everywhere at such sensitive time. Peace and respect to everyone !! #RamMandir