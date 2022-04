पलक तिवारी के सामने मां श्वेता को कहते थे हॉट, एक्ट्रेस ने बताया कैसा होता था महसूस

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी एक और म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं। जिसके प्रमोशन में वह लगातार बिजी हैं। हाल ही में उन्होने एक इंटरव्यू में अपनी मां को लेकर कई बातों का खुलासा किया हैं। चलिए जानते हैं पलक तिवारी ने क्या कहा हैं…

पलक तिवारी ने म्यूजिक वीडियो से इंडस्ट्री में कदम रखा हैं और महज कुछ ही महिनों में पलक तिवारी सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं। वह जब भी कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं तो वह तुरंत ही वायरल हो जाता है। बता दे कि पलक तिवारी जल्द ही बॉलीवुड में विवेक ओबेरॉय और अरबाज खान के साथ अपना डेब्यू करने जा रही हैं।

When Palak Tiwari friends used to call mother Shweta Tiwari hot