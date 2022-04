रणबीर कपूर ने अपने नए घर में पिता के लिए बनवाया खास कमरा, जिसमें होगी ऋषि कपूर से जुड़ी ये खास चीज़ें

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आए दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। दोनो शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनो की जोड़ी दोनो के फैंस को काफी ज्यादा पंसद आई हैं। अब हाल ही में रणबीर कपूर और उनके पिता से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी का दिल जीत लिया है।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो गई हैं। बता दे कि रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर के बेहद करीब थे। वह पूरी शादी में अपने पिता को याद किया हैं। अब हाल ही में रणबीर कपूर और उनकी पिता से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी का दिल जीत लिया है। हम जानते हैं कि रणबीर कपूर और आलिया अपने नए घर को बनवा रहे हैं।

ranbir kapoor and alia Bhatt built special room for his father rishi