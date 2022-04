शोले में काम करने के लिए धर्मेंद्र के आगे गिड़गिड़ाए थे अमिताभ बच्चन, चाहते थे गब्बर को रोल करना, जाने कैसे मिली फिल्म

अमिताभ बच्चन को आज भले किसी पहचान की जरुरत नहीं हैं। ‘सदी के महानायक’ नाम अमिताभ बच्चन को ऐसी ही नहीं मिला बल्कि उनकी शानदार अभिनय के कारण मिला हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शोले में काम करने के लिए धर्मेंद्र के आगे गिड़गिड़ाए थे अमिताभ बच्चन…

बिग बी ने साल 1969 में अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी। बता दे की साल 2022 में भी वह पहले की तरह ही हिट फिल्मों हिंदी फिल्म इंडस्टी को दे रहे हैं। इतना लंबा समय बाॅलीवुड में टिकना इतना आसान नहीं हैं।बीते 52 सालों से हिंदी सिनेमा पर अमिताभ बच्चन राज कर रहे हैं और आज भी बिग बी की करोड़ो के तदाद में फैंन फोलोइंग हैं।

