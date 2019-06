ये रिश्ता क्या कहलाता है : कार्तिक की जिंदगी में आई नई लड़की, घरवालों का है ये रिएक्शन

View this post on Instagram

#yrkkh Today episode Part (18 to 22) Swarnaa ma crying missed naira,😭 Naira called Goenka Villa & Missing all family 😓 . . Kairav masti with Lisa 😍😍 Cute boy kairav like his papa,😘 . . #kaira #kairav #kairabacktogether #5yearsleap #kairaforever #kairabigning #lotsoflove @khan_mohsinkhan @shivangijoshi18 @abdulwaheed5876 @yashoda.joshi.33 @starplus