इंद्रदेव को रिझाने के लिए इस गांव के लोगोंं ने किया अनूठा आयोजन , हवन में यजमानों ने दी आहुतियां

मेनार. जिलेभर में जगह-जगह अच्छी बारिश की कामना Rain in udaipur के लिए तरह-तरह के जतन किए जा रहे हैं। कहीं अनुष्ठान हो रहे हैं तो कहीं सहस्रघट-रूद्राभिषेक जैसे आयोजनों से भगवान को शिव को प्रसन्न किया जा रहा है। बहुत सी जगह भजन-पूजन से इंद्र को रिझाने rituals for rain में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही। बारिश monsoon rain in udaipur के लिए शिवालयों में मन्नतों का दौर जारी है। उदयपुर जिले के मेनार menar कस्बे में भी बारिश के लिए ऐसे ही प्रयास जारी हैं। क्षेत्रभर में बारिश की कामना जलाशयोंं को भरने और किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मेनार के ग्रामीणों ने अनूठा आयोजन रखा । इंद्र देव को रिझाने के लिए ओंकारेश्वर महादेव के नाम महाप्रसादी का आयोजन किया गया । अम्बा माता पंचायती नोहरे में हुए इस आयोजन में 4 से 5 हजार लोग शामिल हुए । प्रसादी में देशी घी में करीब 6 क्विंटल हलवा बनाकर इंद्र देव को भोग धराया गया । ये परम्परा सदियों से चली आरही है । हरियाली अमावस्या तक भी क्षेत्र के जलाशय नही भरते हैंं तो गांव के लोग बैठक कर इस तरह के आयोजन का फैसला लेते हैंं ये आयोजन की व्यवस्था गांव के बुजुर्गों मोतबि‍र पंचों के मार्गदर्शन में होता है । उक्त आयोजन में साढ़े चार से 5 हजार लोग शामिल हुए । इसे पूर्व ओंकारेश्वर चबूतरे पर श्रावण अमावस्या यज्ञ किया गया । यज्ञ में बारिश की कामना को लेकर यजमानों द्वारा आहुतियां दी गई । पूर्णाहुति के दौरान सभी यजमानों ने इंद्र देव से बारिश कामना को लेकर प्रार्थना की । ऐसा मानना है की जंहा हवन का धुआंं जाता है वहां वहां बारिश होती है । हवन होते ही जैसे ही यजमान चबूतरे से उतरे हल्की बूंदाबन्दी शुरू हो गयी। ग्रामीणों का मानना है की जब जब हरियाली अमावस्या प्रसादी का आयोजन हुआ है तब तब बारिश हुई है । हर घर से एकत्रित हुआ राशन , यहां तक ईंधन की लकड़ी भी इंद्र देव को रिझाने के लिए हुई इस अनूठी प्रसादी में हर के घर से राशन सामग्री इकठा की गई । पर सदस्य से 1 किलो गेंहू , यहां तक खाना पकाने के लिए प्रति मेम्बर 1 किलो सुखी लकड़ी इकठा की गई जिसे ही भोजन पकाया गया। प्रत्येक जन से 10 रुपये इकट्ठाा की गई । उक्त सामूहिक आयोजन पंचायती नोहरे में हुआ जहांं सभी ग्रामीणों ने एक साथ प्रसाद लिया । प्रसादी में बहन कुँवाई को भी आमंत्रित किया गया जिसमे इंटाली , रुंडेड़ा , बाँसड़ा , वाना , पानेरियो की मादड़ी , चिरवा , खेरोदा , चौकड़ी चितोड़ आदि स्थानो से लोग शामिल हुए ।