होम आइसोलेशन के मरीजों को निशुल्क सलाह देंगे चिकित्सक

उदयपुर. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन उदयपुर की ओर से होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई शुरुआत की गइ है। अब आईएमए के चिकित्सक होम आइसोलेशन वाले मरीजों को अलग-अलग समय में नि:शुल्क सलाह देंगे। सचिव डॉ आनन्द गुप्ता ने बताया कि सूची में शामिल चिकित्सकों को मरीज तय दिए गए समय पर संपर्क कर सकेंगे, ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो।

Name Department Mobile No. Timing

Dr. Nishant Neurology 8619654505 11am - 1pm

Dr. Suryakant Purohit Ortho 9587850317 11am - 2pm

Dr. Manish Bhatt Urology 8302312988 11am - 1pm

Dr. Navgeet Mathur Medicine 9610653520 5pm - 6 pm

Dr. Prashant Maheshwari Ortho 9414833849 10am - 2pm

Dr. Archana Bhadada Radiology 9414833849 10am - 2pm

Dr. Ankur Jain Gastro 9815836544 10am - 2pm

Dr. Ankur Setia Gastro 9460324058 11am - 1pm

Dr. Abdul Psychiatry 7976284862 12pm - 2pm

Dr. Anuj Kothari Skin 9723289007 11pm - 2pm

Dr. Gaurav Ameta Pediatrics 8741897349 11pm - 1pm

Dr. Manoj Mahajan Oncology 9818051316 12 pm - 3pm

Dr. Kamlesh Bhatt Medicine 8,00,33,66,579 12pm - 1pm

Dr. Quresh Surgical Onco 7887724156 8pm - 9pm

Dr. Rajendra Ophthal 9904914591 10am - 1pm

Dr. Shiv Shankar ENT 8764026392 6 - 7 pm

Dr. Sushant Joshi ENT 9828478888 10am - 4pm

Dr. Narendra Dental 9571450714 10am - 2pm

Dr. Sanjay Gandhi CTVS 9784586176 7pm - 8pm

Dr. Manoj Agarwal Pediatrics 9460697972 5pm - 6pm

Dr. Rohit Yogi Ophthal 8106879441 10am - 2pm

Dr. RK Sharma Psychiatry 9887502767 5pm - 7pm

Dr. Vijay Amera Anaesthesia 8769589144 8.30-10.30pm

Dr. Pravee Jhanwar Pediatric Surgeon 9793286796 10am - 12pm

Dr. Swati Jain Ophthal 7976629909 10 am - 2 pm

Dr. SS Mehta Gen. Physician 9414385891 10am - 2pm

Dr. Harish Mathur Gen. Physician 8890096303 10am - 2pm

Dr. Anurag Talesara Ortho 9680221159 7pm - 8pm

Dr. Anil Gupta Ortho 9602603490 11am-12pm

Dr. J S Matta ENT 9602603490 4pm - 6pm

Dr. Chirayu Pamecha Orthopedics 9829053531 5pm - 7pm

Dr. Mohit Kumar Badgurjar Gen. Surgery 9928129595 10 am - 2 pm

Dr. Sunil Chugh Medicine 9351951279 10am - 12pm

Dr. Dhaval Sharma "Laparoscopic

Surgeon" 9597264637 5pm - 6pm

Dr. Abhizar Hussain Anaethesia 9784590678 9am - 5pm

Dr. Anil Shah Surgeon 9414343874 4pm - 6pm

Dr. Neetu AP Paediatrics 7073031555 9am - 9pm

Dr. Jini Gupta Gynec & Obst. 9819061368 "10am - 2pm

4pm - 7pm"

Dr. Guru Bhushan "Burns & Plastic

Surgery" 9352146080 11am - 2pm

Dr. J P Atray Ophthalmology 9829041330 9am - 12pm

Dr. Sharva Pandya Ophthalmology 9166475465 11am - 2pm

Dr. Vishal Bhatnagar ENT 9414165442 10am - 11am

Dr. Arun Kumar Samar Ophthalmology 9414167855 5pm - 6pm

Dr. Rajkumari Samar Gynaecology 9414265046 9am - 12pm

Dr. C P Purohit Cardiology 9587509850 9am - 5pm

Dr. Deepak Shah Anaesthesia 7742545454 5pm - 7pm

Dr. Anup Paliwal Pediatric 9650990908 5pm - 7pm

Dr. Ravi Bhatia Paediatrics 9928056404 10am - 11am