गोगुंदा-रावलिया मार्ग ग्रामीणों ने किया जाम

उदयपुर. गोगुंदा. कस्बे से रावलिया जाने वाले मार्ग(road) के लम्बे समय से क्षतिग्रस्त (damage)होने से तंग आकर मंगलवार को सेमटाल के ग्रामीणों ने रोड जाम (road close)कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें (the vehicles que)लग गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों (officers)ने समझाइश

(Explanation)कर मार्ग खुलवाया (open road)।

कस्बे से रावलिया जाने वाले 7 किलोमीटर मार्ग में सेमटाल, बुझ सहित जगह-जगह सड़क पर गड्ढे (The pit)होने से आए दिन दुपहिया वाहन (two wheelers vehicles)चालक चोटिल(injured) हो रहे हैं, वही गोगुंदा से रावलिया, नांदेश्मा, करदा जाने का भी यह मार्ग होने से आवागमन(traffic) लगा रहता है। कई बार सड़क दुरुस्त कराने की लोग सम्बंधित विभाग से मांग कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जाम की सूचना पर तहसीलदार विमलेन्द्रसिंह राणावत व विकास अधिकारी अर्जुनसिंह शेखावत, सरपंच कपिलदेव पालीवाल मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों से समझाइश कर तीन दिन में सड़क दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण माने।

चरागाह जमीन पर अतिक्रमण

तहसीलदार पहुंचे मौके पर, खुलवाया अवरुद्ध रास्ता

गोगुंदा. रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र में चरागाह जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के टांकड़ा फला में स्कूल निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन चरागाह में आरक्षित है। हाल ही में कतिपतय लोग एक्सक्वेटर चला कर उसे समतल करवा रहे हैं। समतलीकरण से उनके फले में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया, वही चारदीवारी बना कर चरागाह को नष्ट कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने अवरुद्ध रास्ता खुलवाया व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के पटवारी को निर्देश दिए।

इनका कहना है

गांव की चरागाह जमीन पर एक्सक्वेटर चला कर समतलीकरण करने की शिकायत पर मौके पहुंच एक्सवेटर जब्त करने सहित कार्रवाई को निदेशित किया है ।

विमलेन्द सिंह राणावत, तहसीलदार, गोगुंदा