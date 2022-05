आखिर क्यों बिखर रहे..टूट रहे परिवार

- भारतीय दर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, कानूनी, नैतिक दर्शन जैसे क्षेत्रों पर लगातार काम करने वाली राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष कुसुम जैन से विशेष साक्षात्कार

पत्रिका साक्षात्कार अतुल पोरवाल उज्जैन.

जहां पुरानी संस्कृति और वैभव को जिवित रखने के भरसक प्रयास हो रहे हैं, वहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय परंपरा को आघात पहुंचा रहा है। पश्चिमि सभ्यता से आए व्यक्तिवाद के कारण आज भारत में समय दर समय परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। दर्शन शास्त्र से पुरानी संस्कृति को संभाला और निखारा जा सकता है। विक्रम विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों का मौखिक परीक्षण करने जयपुर से उज्जैन आई भारतीय दर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, कानूनी, नैतिक दर्शन जैसे क्षेत्रों पर लगातार काम करने वाली राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष कुसुम जैन से पत्रिका ने विशेष साक्षात्कार किया तो उन्होंने खुलकर अपने विचार साझा किए।

After all, why are the families falling apart.