महाकाल लोक का लोकार्पण और शाम को रामघाट पर मां शिप्रा की भव्य आरती

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आने वाले 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण (Mahakal Lok Inauguration) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महाकाल लोक के लोकार्पण (Mahakal Lok Inauguration) कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने और शहर में कार्यक्रम के प्रति आमजन में उत्साह और हर्षोल्लास के वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से रामघाट पर 11 अक्टूबर तक प्रतिसंध्या भव्य शिप्रा आरती महोत्सव (Grand Aarti of Maa Shipra at Ramghat) का आयोजन किया जाएगा।

शिप्रा आरती में कई नवाचार विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। हर रोज होने वाली शिप्रा आरती (Grand Aarti of Maa Shipra at Ramghat) में कई नवाचार किए जाएंगे। साथ ही रामघाट पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। शिप्रा आरती के दौरान विभिन्न आकर्षक थीम के आधार पर कार्यक्रम होंगे।

भव्य आरती महोत्सव 6 अक्टूबर से प्रारम्भ हो जाएगा। 6 अक्टूबर को भगवान राम पर आधारित थीम पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस दौरान रामघाट पर रामलीला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात महाआरती होगी। इसमें 11 पुरोहितों द्वारा बड़े-बड़े दीपक से मां शिप्रा की आरती (Grand Aarti of Maa Shipra at Ramghat) की जाएगी। आरती तीन प्रकार से होगी। धूप आरती, दीप आरती और इसके पश्चात कपूर आरती की जाएगी। इसके पश्चात मंत्रोच्चारण और शिप्रा पूजन (Grand Aarti of Maa Shipra at Ramghat) होगा। वहीं फिर गुरूवार को राणौजी की छत्री से आतिशबाजी भी की जाएगी।