महाकालेश्वर में बना गिनीज World Record, 1500 डमरू वादकों ने एक साथ दी प्रस्तुति Watch Video

महाकाल की भस्म आरती में बनाया नया World Record, 1500 डमरू वादकों ने एक साथ प्रस्तुति देकर बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें Video..महाकाल की सावन-भादौ मास में तीसरी सवारी आज 4 बज

उज्जैन•Aug 05, 2024 / 01:07 pm• Sanjana Kumar

Guinness World Record in Mahakal Ujjain: सावन के तीसरे सोमवार (Sawan ka Teesra Somwar) पर आज 5 अगस्त को महाकालेश्वर उज्जैन (Mahakaleshwar Temple Ujjain) में एक नया विश्व रिकॉर्ड (New World Record) बना लिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) की टीम (Team) ने की डमरू वादन में रिकॉर्ड बनाने की घोषणा।

