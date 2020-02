PM मोदी देंगे बड़ी सौगात, तीन ज्योतिर्लिंग को जोड़ने वाली ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, कितना होगा किराया

उज्जैन. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी और उज्जैन के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उज्जैन के लिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। काशी महाकाल एक्सप्रेस तीसरी प्राइवेट ट्रेन हैं जो ट्रैक पर दौड़ाने के लिए तैयार है। IRCTC द्वारा जारी बयान के मुताबिक, काशी महाकाल एक्सप्रेस 16 फरवरी को लॉन्च होगी। इसकी पहली रात्रिकालीन सेवा वाराणसी-इंदौर रूट पर 20 फरवरी को मिलेगी।

सप्ताह में तीन दिन चलेगी ट्रेन

काशी-महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी और इंदौर के बीच उज्जैन, संत हीरदनगर (भोपाल), बीना, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और सुल्तानपुर से होते हुए सप्ताह में तीन दिन चलेगी।

20 फरवरी से शुरू होगा संचालन

काशी-महाकाल एक्सप्रेस का संचालन 20 फरवरी से शुरू होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- शिव भक्तों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘काशी महाकाल एक्सप्रेस’ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह ट्रेन इंदौर से वाराणसी के बीच 3 ज्योतिर्लिंगों को कनैक्ट करेगी।

